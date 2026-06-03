Beşiktaş’ın son teknik direktör adayı koltuğa yakın. Hücumu seven, cesur ve yüksek bütçeye ihtiyaç duymayan 48 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturuldu. Sportif direktör Zeki Önder Özen de İtalyan için ısrarcı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Son olarak Fiorentina ve Bologna’yı çalıştıran Vincenzo İtaliano ismi öne çıkıyor. 48 yaşındaki teknik adamla masaya oturuldu. Vincenzo İtaliano, İtalyan futbolunun geleneksel savunma ağırlıklı anlayışının aksine daha cesur ve hücum odaklı bir oyun tercih etmesiyle biliniyor. Ön alan baskısı, yüksek tempo ve rakip kaleyi zorlayan sistemiyle Beşiktaş taraftarının yıllardır özlemini duyduğu futbolu sahaya yansıtabileceği düşünülüyor.

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Vincenzo İtaliano

YÜKSEK VERİM ALIYOR

Özellikle sportif direktör Zeki Önder Özen’in, elindeki kadrodan yüksek verim almasıyla bilinen İtaliano için ısrarcı olduğu öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok oyuncunun performansını yukarı taşıyan ve takım organizasyonunu ön plana çıkaran İtaliano, bütçe ve kadro planlamasının son derece önemli olduğu dönemde siyah beyazlı yönetimin de sıcak baktığı bir isim. Beşiktaş eğer İtaliano’yu göreve getirirse tarihinde beşinci defa teknik direktörlük koltuğunu bir İtalyana bırakacak.

GİTTİĞİ YERE İLAÇ OLUYOR

Spezia’yı tarihinde ilk defa Serie A’ya çıkardı.

Fiorentina ile üst üste iki Avrupa finali oynadı.

Bologna’nın uzun yıllar süren kupa hasretine son verdi.

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