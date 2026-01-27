Beşiktaş, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferinden 21 milyon Euro bonservis geliri elde ederken milli futbolcu Yasin Özcan’ı kadrosuna kattı; yeni transfer İstanbul’a geldi.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar'da Tammy Abraham da Aston Villa'ya satıldı.

Dün akşam Beşiktaş'ın Eyüpspor'la oynadığı mücadelenin kadrosuna alınmayan Tammy Abraham, 21 milyon Euro bonservis bedeli ve milli futbolcu Yasin Özcan'ın boservisi karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu.



