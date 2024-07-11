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Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Giovanni van Bronckhorst, o isimleri kampa almadı

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Beşiktaş, Futbol, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya'daki kampa davet etmediği isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta 5 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Daniel Amartey, Javi Montero ve Tayfur Bingöl İstanbul'da bırakılmıştı. 

Kampa götürülmeyen oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan Siyah-beyazlılar, ayrılma ihtimali olan Vincent Aboubakar ve Jean Onana'nın son durumuna ise kamp sonrası bakılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık! Giovanni van Bronckhorst, o isimleri kampa almadı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın 20 Temmuz'a kadar sürecek Slovenya kampının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç.

Düzenleyen:  - Spor
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