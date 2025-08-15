Beşiktaş'ta 5'inci transfer! İstanbul'a geliş saati belli oldu
David Juasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yeni sezonun 5'inci transferine kavuşuyor. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Schalke 04'ün sağ beki Taylan Bulut, bu akşam İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'u taşıyan uçak, saat 17.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
29 MAÇTA BİR GOL
Schalke 04 altyapısında yetişen ve güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 29 maçta görev aldı. Taylan Bulut, 2 bin 450 dakika süre aldığı bu karşılaşmalarda bir gol attı.
