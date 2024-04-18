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Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 3 sakatlık! MR sonuçları teknik ekibi üzdü

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Beşiktaş&#039;ta Ankaragücü maçı öncesi 3 sakatlık! MR sonuçları teknik ekibi üzdü

Spor Haberleri

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ta Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi ve Bahtiyar Zaynutdinov'un forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, Omar Colely ve Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaklarını bildirdi.

Ayrıca Bakhtiyor Zainutdinov'un uyluk üst arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlığı bulunan 3 oyuncunun da yarın akşam oynanacak Ankaragücü maçında forma giymesi beklenmiyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.

Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov’un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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