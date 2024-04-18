Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 3 sakatlık! MR sonuçları teknik ekibi üzdü

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Nisan 2024 19:44 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 19:47 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ta Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi ve Bahtiyar Zaynutdinov'un forma giyemeyeceği öğrenildi.