Trabzonspor Kulübü, kulübün forma şort arkası sponsorunun Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin markası Sarıyer Kola olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün forma şort arkası sponsoru Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin markası Sarıyer Kola oldu.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Trabzonspor Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı'nın yanı sıra Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, şunları kaydetti:

"1997 yılında yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerlerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu vizyonu ve mücadele ruhunu sahaya yansıtan Trabzonspor ile işbirliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sarıyer Kola olarak, yerli üretim gücümüz ve yenilikçi anlayışımızla Türk sporuna katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Asbaşkan Kafkas da 2025-2026 sezonu sonuna kadar A takımının forma şort arkası sponsorluğu kapsamında Sarıyer Kola ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olması, köklü ve vizyoner bir markayla Trabzonspor isminin anılmasından son derece memnunuz. Bu bir başlangıç oldu. Özellikle takımımızın performansının giderek artması ve puan cetvelindeki yerimiz yükseldikçe devre arasında inşallah transfer çalışmalarımızda da Oğuz İçecek Gıda'dan destek bekleyeceğiz. Farklı bir sponsorluk anlaşması için de tekrar görüşebiliriz. Hayırlı olsun."

