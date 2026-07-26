Mısır'ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın; Arthur Theate, Keito Nakamura ve Darwin Nunez için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına takviye planlıyor. Siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate’ı listesine ekledi. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız için çalışmalar başladı. Sol stopere takviye isteyen Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Theate ismine olumlu rapor verdi. Siyah beyazlı yönetim, Frankfurt kulübüyle kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacak. Frankfurt ile Haziran 2029’a kadar sözleşmesi olan stoperin piyasa değeri 17 milyon avro olarak gösteriliyor. Şubat 2025’ten beri Bundesliga ekibinde forma giyen 26 yaşındaki savunmacı, Belçika Milli Takımı’nda da düzenli forma giyiyor. Eintracht Frankfurt’un iyi bir teklif gelirse ‘evet’ diyeceği öğrenildi.

Arthur Theate

TEKRAR BULUŞABİLİRLER!

Beşiktaş’ın golcü listesinde bulunan Darwin Nunez transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Uruguaylı golcünün sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Salah ve Nunez transferleri gerçekleşirse Liverpool’dan takım arkadaşı olan iki yıldız Beşiktaş’ta tekrar buluşmuş olacak.

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Darwin Nunez

NAKAMURA İDDİASI

Fransız basını, Beşiktaş’ın Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura’yı transfer listesine aldığını öne sürdü. Geçen yaz da Beşiktaş’ın gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu için Reims, 25 milyon avro bonservis talep ediyor. Nakamura ile Beşiktaş’ın yanı sıra Marsilya ve Everton da ilgileniyor.

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