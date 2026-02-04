Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar Göztepe’den Junior Olaitan ve Genk forması giyen golcü Hyeon-gyu Oh’u renklerine bağladı.

MURAD TAMER - Beşiktaş durdu durdu bombaları patlatmaya başladı. Yasin Özcan’ı Aston Villa’dan kadrosuna katarak transfer açılışını yapan siyah beyazlılar, Torino’dan da Kristjan Asllani’yi kiralamıştı. Hücum hattı için de düğmeye basıldı. Abraham’ın ayrılığının ardından Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’un transferinde mutlu sona ulaşıldı. Belçika ekibi ile her konuda anlaşmaya varıldı. Beşiktaş’ın bu transfer için yaklaşık 15 milyon avro ödeyeceği öğrenildi. Siyah beyazlılar futbolcuyu bugün İstanbul’a getirecek.

OLAİTAN İMZAYI ATTI

Hücum hattı için bir diğer transfer ise Süper Lig ekibi Göztepe’den geldi. İzmir temsilcisinin sezon başında transfer ettiği 10 numara Junior Olaitan, dün sağlık kontrolünden geçirildi. İki kulüp bu transfer için 5+1 milyon avro karşılığında anlaşma sağladı. Futbolcuyla 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferi, oyuncunun önceki kulüplerine ödenecek yetiştirme payları konusundaki görüşmelerin devam etmesi sebebiyle resmîleşmedi.

KALEYE TAKVİYE GELİYOR

Beşiktaş, Leeds United’da forma şansı bulamayan İllan Meslier için önemli mesafe katetti. Fransız eldivenin kontratı bu sezonun ardından bitiyor. Siyah beyazlıların 1,97 metre boyundaki kaleciyle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı Leeds ile de orta yolu bulmak üzere olduğu ifade edildi.

