Yeni sezonda daha güçlü bir kadro planlaması içine giren Beşiktaş, kanat konusunda gözünü Midtjylland forması giyen millî futbolcu Aral Şimşir'e çevirdi.

Yabancı kontenjanını da düşünerek hareket eden siyah beyazlılar Aral konusunda yeni transferi Murillo’nun bağlantısını kullanacak. Çünkü aynı menajerlik şirketine bağlılar.

TÜRKİYE’YE SICAK1

Kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunan Aral da Türkiye’ye sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda transferinde sıkıntı görünmeyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için yönetim nabız yoklayacak. Erken harekete geçecek olan Serdal Adalı yönetimi, millî takım forması da giyen yıldız ismi uygun şartlar olursa kadroya katacak.

