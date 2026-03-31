Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan Aral Şimşir yoklaması
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro planlaması içine giren Beşiktaş, kanat konusunda gözünü Midtjylland forması giyen millî futbolcu Aral Şimşir'e çevirdi.
Beşiktaş, yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak, yeni transferi Murillo'nun menajerlik bağlantısını kullanarak Aral transferi için nabız yoklayacak.
- Aynı menajerlik şirketine bağlı olan Aral ve Murillo'nun bağlantısı kullanılacak.
- 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral, Türkiye'ye sıcak bakıyor ve kulübüyle 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
- Kulüpler anlaşırsa ve uygun şartlar oluşursa, millî takım forması da giyen Aral transfer edilecek.
- Serdal Adalı yönetimi bu transfer için erken harekete geçecek.
Yabancı kontenjanını da düşünerek hareket eden siyah beyazlılar Aral konusunda yeni transferi Murillo'nun bağlantısını kullanacak. Çünkü aynı menajerlik şirketine bağlılar.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Montella'dan Kosova maçı öncesi 'baskı' cevabı: 24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil
TÜRKİYE’YE SICAK1
Kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunan Aral da Türkiye’ye sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda transferinde sıkıntı görünmeyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için yönetim nabız yoklayacak. Erken harekete geçecek olan Serdal Adalı yönetimi, millî takım forması da giyen yıldız ismi uygun şartlar olursa kadroya katacak.
