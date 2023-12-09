Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Spor > BJK-FB kaç kaç biter? Yapay zekaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Sarı-Lacivertliler kazanır!

    BJK-FB kaç kaç biter? Yapay zekaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Sarı-Lacivertliler kazanır!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: TGRT
    BJK-FB kaç kaç biter? Yapay zekaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Sarı-Lacivertliler kazanır!

    Yapay zekaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe skor tahmini... Derbinin başlamasına saatler kala Google’ın yeni yapay zekası Bard'a Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi "Maçı kim kazanır?" sorusu soruldu. Yapay zeka derbinin galibini ilan etti.

    Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Milyonlar derbinin sonucu merak ediyor.

    Maç sonucuna dair herkesin bir tahmini var ancak skoru bilmek imkansız.

    YAPAY ZEKA FENERBAHÇE DEDİ

    Derbinin başlamasına saatler kala Google’ın yeni yapay zekası Bard'a "Maçı kim kazanır?" sorusu soruldu.  

    Google’ın yapay zekası; dev derbi için şu tahmini yaptı:  "Fenerbahçe, son haftalarda iyi bir form yakaladı ve derbi galibiyetiyle moral buldu. Beşiktaş ise son haftalarda formunu biraz düşürdü. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Ancak, derbilerin her zaman sürprizlere açık olduğunu da unutmamak gerekir.  

    Tahmini skor: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe"

    Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

    BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

    Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Samet, Osayi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...