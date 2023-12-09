BJK-FB kaç kaç biter? Yapay zekaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Sarı-Lacivertliler kazanır!

9 Aralık 2023 18:10 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 18:24

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: TGRT

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Milyonlar derbinin sonucu merak ediyor.

Maç sonucuna dair herkesin bir tahmini var ancak skoru bilmek imkansız.

YAPAY ZEKA FENERBAHÇE DEDİ

Derbinin başlamasına saatler kala Google’ın yeni yapay zekası Bard'a "Maçı kim kazanır?" sorusu soruldu.

Google’ın yapay zekası; dev derbi için şu tahmini yaptı: "Fenerbahçe, son haftalarda iyi bir form yakaladı ve derbi galibiyetiyle moral buldu. Beşiktaş ise son haftalarda formunu biraz düşürdü. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Ancak, derbilerin her zaman sürprizlere açık olduğunu da unutmamak gerekir.

Tahmini skor: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe"

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Samet, Osayi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko