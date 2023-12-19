Boğaziçi Üniversitesi yılın en iyi futbolcusu ve teknik direktörünü seçti

19 Aralık 2023 09:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:45

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.

En iyi bireysel sporcunun milli cimnastikçi Adem Asil seçildiği törende, milli halterci Cansu Bektaş en iyi çıkış yapan sporcu, milli basketbolcu Alperen Şengün en iyi basketbolcu, milli voleybolcu Melissa Vargas ise en iyi voleybolcu ödülüne layık görüldü.

OKAN BURUK YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

En iyi takım ödülünü Galatasaray alırken, Mauro Icardi en iyi futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

Programda en iyi çıkış yapan takım Süper Lig ekibi Adana Demirspor seçilirken, özel başarı ödülü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verildi.

Milli tenisçiler Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, milli paralimpik golbol oyuncusu Sevda Altınoluk, milli kick boksçu Gamze Kancar, milli paralimpik eskrimci Hakan Akkaya, milli paralimpik tekvandocu Mahmut Bozteke ve milli paralimpik atlet Emirhan Akçakoca ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sporcu Kardeşliği (Sportsmanship Brotherhood) ödülünün sahibi oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

Yılın en iyi takımı: Galatasaray

Yılın en iyi bireysel sporcusu: Adem Asil (Milli cimnastikçi)

Yılın en iyi antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray)

Yılın en iyi futbolcusu: Mauro Icardi (Galatasaray)

Yılın en iyi basketbolcusu: Alperen Şengün (Milli basketbolcu)

Yılın en iyi voleybolcusu: Melissa Vargas (Milli voleybolcu)

Yılın en iyi çıkış yapan takımı: Adana Demirspor

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Cansu Bektaş (Milli halterci)

Yılın en iyi spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

Yılın en iyi spor programı: Voleybol Ülkesi (Emre Yazıcıol-Neslihan Demir)

Yılın en iyi spor yorumcusu: İnan Özdemir

Özel başarı ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yaşam boyu başarı ödülü: Eda Erdem

Boğaziçi spor elçisi ödülü: Can Küçükosmanoğlu

En iyi Boğaziçi takımı ödülü: Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı