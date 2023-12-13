Bugün maç var mı? 13 Aralık bu akşam kimin maçı var? Süper Lig hangi maçlar var?

13 Aralık 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün oynanacak olan maçlar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk futbolunda kara gece olarak adlandırılan olayın ardından futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları merak ediyor. Arama motorlarında ise Bugün maç var mı? 13 Aralık bu akşam kimin maçı var? soruları aratılıyor. İşte bu akşam oynanacak olan maçlar!

13 ARALIK BUGÜN MAÇ VAR MI?

Süper Lig'de oynanaması beklenen maçlar süresiz olarak erteleme kararından dolayı oynanmayacak. Bu akşam oynanacak maçlar ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig – Young Boys | 20.45 | TV 8 Buçuk, Exxen Crvena Zvezda – Manchester City | 21.45 | Exxen TV, CBC Sport, Exxen Atletico Madrid – Lazio | 23.00 | Exxen Celtic – Feyenoord | 23.00 | Exxen B.Dortmund – PSG | 23.00 | TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen Newcastle – Milan | 23.00 | Exxen Porto – Shakhtar Donetsk | 23.00 | Exxen Antwerp – Barcelona | 23.00 | Exxen

GALATASARAY'IN UEFA'DA RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak. Grup etabının tamamlanmasıyla beraber Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşecek.

İşte Galatasaray'ın rakipleri:

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN OYNANAN MAÇ SONUÇLARI!

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3