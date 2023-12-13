13 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:34

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün oynanacak olan voleybol maçları araştırılıyor. Voleybolseverlerin gündeminde yer alan konu ile ilişkin Bugün voleybol maçı var mı? 13 Aralık bugün hangi maçlar var? soruları araştırılıyor. Arama motorlarında aratılan soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

13 Aralık günü oynanacak olan voleybol maçları şöyle:

FIVB Dünya Kadinlar Kulüpler Şampiyonası

Vakifbank – Sports Center Womens Club | 09.00 | TRT Spor

Gerdau Minas – Tianjin Bohai Bank | 14.30 | TRT Spor Yıldız

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi