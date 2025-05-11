Bursaspor'a Süper Lig'den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor
TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, Süper Lig'den flaş bir ismi kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
3. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren Bursaspor'da hazırlıklar hızlı başladı. Yeşil beyazlı kulüp, Süper Lig ekibinde forma giyen bir isimle anlaşmaya vardığını duyurdu.
ERTUĞRUL ERSOY'LA ANLAŞMA TAMAM
Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamaya göre; Gaziantep FK forması giyen stoper Ertuğrul Ersoy, seneye Bursaspor'da top koşturacak.
Son olarak Gaziantep FK’de forması giyen 28 yaşındaki Ersoy, 17 maçta bir kez de fileleri sarsmıştı.
TRANSFER ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek yeşil beyazlı ekip, Gaziantep temsilciyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Ertuğrul Ersoy’a transfer ücreti ödemeyecek.
Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yuvana hoşgeldin Ertuğrul. İnşallah Avrupa’ya uzanacak yolculukta beraberiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.