Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bursaspor'a Süper Lig'den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor

Bursaspor'a Süper Lig'den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursaspor&#039;a Süper Lig&#039;den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, Süper Lig'den flaş bir ismi kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

3. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren Bursaspor'da hazırlıklar hızlı başladı. Yeşil beyazlı kulüp, Süper Lig ekibinde forma giyen bir isimle anlaşmaya vardığını duyurdu.

ERTUĞRUL ERSOY'LA ANLAŞMA TAMAM

Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamaya göre; Gaziantep FK forması giyen stoper Ertuğrul Ersoy, seneye Bursaspor'da top koşturacak.

Son olarak Gaziantep FK’de forması giyen 28 yaşındaki Ersoy, 17 maçta bir kez de fileleri sarsmıştı.

Bursaspor'a Süper Lig'den bomba transfer! Hem de bedavaya geliyor - 1. Resim

TRANSFER ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek yeşil beyazlı ekip, Gaziantep temsilciyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Ertuğrul Ersoy’a transfer ücreti ödemeyecek.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yuvana hoşgeldin Ertuğrul. İnşallah Avrupa’ya uzanacak yolculukta beraberiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Göktaşı mı, uzaydan gelen hediye mi? Tunceli'de gizemli olay: Başımıza ateş yağacak dedim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu! Sahneye öyle bir yerde çıktı ki... - SporPortekiz'de gündem Kerem AktürkoğluBeşiktaş başkanını seçiyor! Kongre başladı - SporBeşiktaş başkanını seçiyor! Kongre başladıFenerbahçe'de yol ayrımı! Beklentilerin altında kalan isim veda ediyor - SporAra transferde gelmişti, sezon sonunda veda ediyorOsimhen'den gece yarısı paylaşım! Galatasaray taraftarına seslendi - SporVictor Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşımSergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye teklifi olay oldu! "Hemen 5 tane isim vereyim" - SporSergen Yalçın, Fenerbahçe'ye teklif yaptı"Bize sadece tebrik etmek kaldı" | Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi - Spor"Bize Galatasaray'ı tebrik etmek kaldı"
Sonraki Haber Yükleniyor...