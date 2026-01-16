Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Adedire Awokoya Mebude, İstanbul'da sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'de mücadele eden yeşil-mavili ekibin açıklamasında, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Belçika Pro-Lig'in ilk yarısında 13 maçta görev alan Mebude, sahada kaldığı 379 dakikada 2 gol attı.

