Çaykur Rizesporlu Ali Sowe'dan Fenerbahçe'ye 5. gol
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olan Çaykur Rizespor'da Gambiyalı forvet Ali Sowe, sarı lacivertli takıma toplamada beşinci golünü attı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibinde Ali Sowe, takımını öne geçiren golü kaydetti.
RİZESPOR'U KADIKÖY'DE ÖNE GEÇİRDİ
Müsabakanın 47. dakikasında sol kanattan gelişen atakta cezası sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
SOWE'DAN BEŞİNCİ GOL
Çaykur Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Sowe, Türkiye kariyerinde sarı lacivertlilere beşinci golünü attı. Son üç maçta dördüncü kez Fenerbahçe'nin ağlarını sarsan Sowe'un, deplasmanda en çok gol kaydettiği takım Fenerbahçe oldu.
