Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye! Milli golcüye teklifin detayı belli oldu
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Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile temasta olduğu öğrenildi. EURO 2024 sonrası tatile çıkan milli oyuncunun 1 hafta içinde kararını vermesi bekleniyor.
Yerli forvet arayışlarında bulunan Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'u listesine eklediği öne sürüldü.
Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan milli oyuncunun Hasan Arat'tan gelecek habere göre yol haritasını çizeceği belirtildi.
Siyah-beyazlı takımda devam etmek isteyen Tosun'un anlaşma sağlamaması durumunda Fenerbahçe'ye gidebileceği konuşuluyor.
FENERBAHÇE'DEN CENK TOSUN HAMLESİ
Bertuğ Yıldırım ve Cenk Tosun'u yerli alternatif olarak belirleyen Sarı-lacivertlilerin, 1 hafta içinde somut adımlar atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüye 1+1 yıllık teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
EURO 2024'te 1 gol atan Cenk Tosun, F Grubu'nda Çekya'ya karşı oynanan mücadelede takımına 3 puanı getiren isim olmuştu.