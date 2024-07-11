Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye! Milli golcüye teklifin detayı belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 11 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme:

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Beşiktaş ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile temasta olduğu öğrenildi. EURO 2024 sonrası tatile çıkan milli oyuncunun 1 hafta içinde kararını vermesi bekleniyor.