2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında Türkiye ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te karşılaşacak ABD Milli Takımı'nda Christian Pulisic, Los Angeles Stadyumu'nda 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Türkiye maçı öncesi ABD Milli Takımı'nın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Christian Pulisic, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK ÇOK ÖZEL"

Türkiye karşısında forma giymeyi ümit ettiğini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "İlk maçtan sonraki süreç benim için biraz zordu ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Takımdan ayrı kalmak istemediğim için bir an önce toparlanmaya çalıştım, bu süreçte takımımı destekleyebildiğim için mutluyum. Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi, oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

Christian Pulisic

"MAÇLAR ÇOK ZORLU GEÇİYOR"

İyi futbolcuların büyük anlarda devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Pulisic, "Dünya Kupası, izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son maçtaki galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası maçları çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık" dedi.

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