Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Veli Ak'tan 7 gündür haber alınamıyor. Sabah namazının ardından evden ayrılan Ak'ın bir daha geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları arama çalışmalarını sürdürürken, gören veya yerini bilen vatandaşlardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Veli Ak, 18 Haziran Perşembe günü sabah namazının ardından evden ayrıldı. Aradan geçen süreye rağmen Ak'a ulaşılamaması üzerine ailesi ve yakınları büyük endişe yaşamaya başladı.

Kayıp şahsın bulunabilmesi için sosyal medya üzerinden ve hazırladıkları afişlerle çağrıda bulunan aile üyeleri, Veli Ak'ı görenlerin veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Gizemli kayıp! 42 yaşındaki Veli Ak’tan 7 gündür haber yok

“GELİP GELMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM” DİYEREK ÇIKMIŞ

Veli Ak'ın yengesi olan Şermin Ak, "Kayınbiraderimden 7 gündür haber alamıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Evden sabah ezanından sonra çıkmış. Annesine 'ben gidiyorum, gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum' diyerek çıktı. Bu kadar. Ses seda yok. 7 gündür ses seda yok. İki ihbar aldık ama iki ihbara da gittik, asılsız çıktı. Psikiyatri sorunları vardı ama kendi içine kapanık biriydi. Kesinlikle kimseye zarar veren biri değildi. İçine çok kapanık biriydi. Hayvanları çok severdi. Köpekleri, kedileri çok severdi. Onlara evden su bile taşırdı. Ekmek olsun, kemik olsun kendi tabandaki yemeği bile bahçemizde kedilerimiz var onlara verirdi. Hayvanları çok severdi. Kendine hiçbir şekilde etrafa kesinlikle zarar vermezdi. Karakola başvuru yaptık. Savcılığa başvuru yaptık. Kendimizce sosyal medya hesaplarından her yerden başvuru yaptık. Kendimizce bir şekilde bugünlere kadar geldik. Öğretmen evinin oradan eski Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz yolda görüldü diye söylenildi. Gittik baktık araçla ya da yürüyerek dağıldık her tarafa ama hiçbir şekilde göremedik." dedi.

Gizemli kayıp! 42 yaşındaki Veli Ak’tan 7 gündür haber yok

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Daha önce gidip geldiği zamanlar olduğunu anlatan Şermin Ak ilk kez bu kadar uzun süre kendisinden haber alamadıklarını belirterek şunları söyledi: "Gidiyordu, çalışıyordu ama çantasını alıyordu en azından gideceği yeri de söylüyordu. Ben işe gidiyorum, şuraya gidiyorum derdi. Ama kesinlikle böyle habersiz hiçbir şekilde gitmedi. Hani gitse de mesela çıksa da sabah çıkar, akşam gelirdi muhakkak. Hani üstünden hiç gün bile geçmemiştir. Hayatından tabii ki de endişe ediyoruz çünkü zaman kötü bir zaman. Neyin nereden geleceğini bilmiyoruz. Kayınbiraderim o kadar iyi bir insan ki içine kapanık kimseye zarar veren bir insan değil ama biz dışarıdaki zararlardan çok korkuyoruz."

Gizemli kayıp! 42 yaşındaki Veli Ak’tan 7 gündür haber yok

Veli Ak'ın bulunmasına yardımcı olabilecek bilgisi olan vatandaşların 0546 884 11 80 ve 0544 536 84 75 numaralı telefonlardan aileye ulaşabilecekleri bildirildi.

Yetkililer de kayıp şahısla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine haber vermelerini istedi.

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