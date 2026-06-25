Edirne'de trafik denetimine takılan 19 yaşındaki aday sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan ve para cezası uygulanan genç sürücünün, işlemler sırasında "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri dikkat çekti.

Edirne'de trafik denetimi sırasında alkollü olduğu belirlenen 19 yaşındaki aday sürücünün sözleri, uygulama noktasında şaşkınlığa neden oldu.

Alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: "Aklım hala yapmadıklarımda"

TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde durdurulan 19 yaşındaki aday sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.

Alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: "Aklım hala yapmadıklarımda"

CEVABI ŞAŞIRTTI

İşlemleri sırasında genç sürücü muhabirin pişman mısın sorusuna, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" ifadelerini kullandı. Sürücünün sözleri çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

Alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: "Aklım hala yapmadıklarımda"

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Alkollü yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi: "Aklım hala yapmadıklarımda"

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