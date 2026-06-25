İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdılar!
Diyarbakır’da maskeli bir şahıs, kuyumcu dükkanına 16 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Özetle DinleDiyarbakır’da kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdılar...
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3. Sayfa az önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırı, saat 03.00 sularında Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya yapıldı.
- Yüzü maskeli bir kişi tarafından 16 el ateş edildiği belirtildi.
- Saldırının nedeni henüz belirlenemedi.
- Emniyet ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal, kuyumcuların hedef olarak görülmemesini istedi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına saat 03.00 sularında yüzü maskeli bir kişi tarafından 16 el ateş edildi.
Nedeni henüz belli olmayan silahlı saldırıyla ilgili emniyet ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal, kuyumculara destek için olay yerine gelirken kuyumcuların artık hedef olarak görülmemesini istedi.
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