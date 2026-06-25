Diyarbakır’da maskeli bir şahıs, kuyumcu dükkanına 16 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına saat 03.00 sularında yüzü maskeli bir kişi tarafından 16 el ateş edildi.

Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdılar!

Nedeni henüz belli olmayan silahlı saldırıyla ilgili emniyet ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal, kuyumculara destek için olay yerine gelirken kuyumcuların artık hedef olarak görülmemesini istedi.

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