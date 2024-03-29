City Group, genç yıldıza talip! Türk oyuncu Manchester City yolunda

Geçtiğimiz günlerde City Group ile iş birliği anlaşması imzalayan Başakşehir'in genç yıldızı Efe Arda Koyuncu, Manchester City tarafından yapılan vitrin kampına davet edilebileceği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Manchester City gibi dünya devini de içinde barındıran City Football Group (CFG) ile Futbol odaklı iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir’e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK’ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak. Bunun karşılığında CFG, Türkiye’de bilgi birikimini artıracak ve ilişkiler geliştirecek.

CITY GROUP'TAN EFE ARDA KOYUNCU'YA YAKIN TAKİP

Başakşehir ile yürüttü iş birliği kapsamında gözünü genç yeteneklere çeviren City Group, Efe Arda Koyuncu'yu yakın takibe aldı.

Tüm altyaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı düzenli olarak giyen ve tüm bu süreçte de City Group scouting ağında yer bulan 18 yaşındaki stoper, son olarak Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan U19 Milli Takımımız’ın da kadrosundaki isimlerden biriydi.

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık sürecini geride bırakıp düzenli olarak oynamaya devam eden oyuncunun Başakşehir ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

City Group’un kapsamlı oyuncu raporlama sistemi tarafından dikkate değer bulunan Efe Arda Koyuncu’nun sezon sonunda Girona ya da Palermo gibi grup bünyesindeki takımlara satışının gerçekleşmesi ve daha fazla vitrine çıkarılması planlanıyor.

Genç savunmacıdan Başakşehir’in de sonraki satıştan pay içeren bir modelle ciddi gelir elde etmesi gündeme gelecek.

Efe Arda’nın Manchester City tarafından her sezon başı geniş katılımlı olarak düzenlenen sezon başı vitrin kampında da yer bulma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.