İngiltere Milli Takımı formasını 80 defa giyen eski futbolcu Gary Lineker, Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kendisini sosyal medyada takipten çıkmasının nedenini açıkladı.

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Gary Lineker, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo ile arasındaki kırgınlığı paylaştı. Lineker, Lionel Messi hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle Portekizli futbolcunun kendisini sosyal medyada takipten çıktığını iddia etti.

"MESSI, RONALDO'DAN DAHA İYİ FUTBOLCU"

'The Rest is Football' podcastinde konuşan Lineker, "Cristiano Ronaldo beni pek sevmiyor. Aslında onu kızdıracak bir şey söylemedim. Sadece dürüstüm ve Lionel Messi'nin genel olarak daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram'da takipten çıkardı, atlatırım" dedi.

"YENİDEN ARKADAŞ OLALIM"

Programda sözlerine devam eden eski futbolcu, "Onu her zaman seveceğim. Defalarca tanıştık. Bana biraz kırgın olduğunu biliyorum ama sorun değil. Hatta buradan sesleneyim; Cristiano hadi beni ara, yeniden arkadaş olalım" diyerek, konuyu esprili bir dille anlattı.

