Demir yumruk Hatice Akbaş! Yoğun bakımdan Olimpiyat finaline...

Hatice, şimdi antrenörü olan kick boksçu babasının teşvikiyle spora başladı. Üç ay önce dağda koşarken yılan ısırdı, yoğun bakımda kaldı, yılmadı. Paris’te “Biz başardık babam!” diye haykırdı…

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türk boksörler ringde fırtına gibi esiyor. Özellikle kadın sporcularımızın başarıları dikkati çekiyor. 54 kiloda Hatice Akbaş, Moğol rakibini yenerek yarı finale çıktı ve şimdiden olimpiyat madalyasını garantiledi. Hafta sonunda altın madalya mücadelesi verecek olan 23 yaşındaki Hatice Akbaş’ın başarı hikâyesi ise filmleri aratmayacak cinsten. Henüz 9 yaşında bir çocukken kick boksçu olan babasının teşvikiyle başlamış spora. Sonrası hakikaten film gibi…

FARELERLE İDMAN

Hatice, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğup büyümüş. O zamanlar spor salonu bulma imkânı olmayınca babası Kerem Akbaş, inşaat hâlinde bir binanın alt katını birkaç minder, birkaç kum torbasıyla spor salonuna çevirmiş. Küf ve lağım kokan, farelerin cirit attığı salonda ilk yumruklarını sallamaya başlamış Hatice. Ağırlık idmanlarını babasının bulduğu traktör lastiğiyle yapmış, koşu bandı olmayınca dağlarda koşmuşlar birlikte… 2021 yılında gençlerde başarılı olunca Fenerbahçe’den teklif gelmiş.

DEPREME YAKALANDI

Mücadelelerle geçen spor hayatında çapraz bağları kopmuş, ameliyat olmuş. Bütün ülkeyi etkileyen 6 Şubat depremine yakalanmış, o travmayı atlatıp spora devam etmiş. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, olimpiyatlara hazırlanırken üç ay önce dağda koşarken yılan ısırmış, yoğun bakımda kalmış; yılmamış... O kız şimdi, Paris’te yarı finalde. Moğol rakibini 5-0’la dağıttığı çeyrek final maçından sonra ringin kenarında duran babasına koşup gözyaşlarıyla haykırdı; “Biz başardık kahraman babam!”

"RÜYAM GERÇEK OLDU"

Hatice Akbaş yarı finale çıktığı maçın ardından “Bu başarımın sahibi babam. Bütün babalar kızlarının arkasında dursun, onlara öncülük etsin. Daha nice madalyalar ülkemize gelir. Rüyam gerçek oldu. Şimdi gözlerim dolu dolu, olimpiyat madalyamın rengini belirlemek için yarı final maçını bekliyorum” dedi.

DANGAL FİLMİ GİBİ

Hatice Akbaş ile babası Kerem Akbaş’ın olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü Aamir Khan’ın dünyayı kasıp kavuran ‘Dangal’ filmine benzetiliyor.