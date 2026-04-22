Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 2 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Süper Lig 11'nci hafta maçı için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

BİLET ALMAK İSTEYENLER SİSTEME ERİŞEMEDİ

Yaklaşık 1600 bileti satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını ise internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı. Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda, aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA OLAĞAN DIŞI PARA GİRİŞ ÇIKIŞI

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB", "BJK", "kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda para

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen formalar

BİR YIL SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

