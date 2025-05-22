Diarra'da sona doğru! Kartal'a sürpriz golcü
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yeni sezonda genç ve potansiyelli oyuncularla kadrosunu yenilemek isteyen Beşiktaş, İstanbulspor’un golcüsü Gaoussou Diarra transferinde mutlu sona çok yakın.
Yeni sezona genç ve potansiyelli isimlerle başlamak isteyen Beşiktaş, Gaoussou Diarra’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İstanbulspor ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedilirken, transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
İstanbulspor formasıyla 37 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu golcü, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran