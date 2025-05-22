Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Diarra'da sona doğru! Kartal'a sürpriz golcü

Diarra'da sona doğru! Kartal'a sürpriz golcü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diarra&#039;da sona doğru! Kartal&#039;a sürpriz golcü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda genç ve potansiyelli oyuncularla kadrosunu yenilemek isteyen Beşiktaş, İstanbulspor’un golcüsü Gaoussou Diarra transferinde mutlu sona çok yakın.

Yeni sezona genç ve potansiyelli isimlerle başlamak isteyen Beşiktaş, Gaoussou Diarra’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Diarra'da sona doğru! Kartal'a sürpriz golcü - 1. Resim

İstanbulspor ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedilirken, transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Diarra'da sona doğru! Kartal'a sürpriz golcü - 2. Resim

İstanbulspor formasıyla 37 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu golcü, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanıBaşkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş savunmaya İsveçli stoperi getirmeye çalışacak! Lindelöf heyecanı - SporSolskjaer, İsveçli stoper için devrede!Aboubakar sürprizi! Beşiktaş'ın eski golcüsü Trabzonspor'a mesaj yolladı! - SporBeşiktaş'ın eski golcüsü Trabzonspor'a mesaj yolladı!Fenerbahçe'den Kolo Muani ve Jonathan David hamlesi - SporFenerbahçe'den Kolo Muani ve Jonathan David hamlesiBuruk şah, Mourinho mat! Okan Buruk'un kadro tercihi ön plana çıktı - SporOkan Buruk'un tercihleri ön plana çıktı!Fener’in ölü yatırımı! Kanarya'nın büyük beklentilerle aldığı isimler fos çıktı - SporBüyük umutlarla alınan isimler fos çıktı!Başkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri - SporBaşkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri
Sonraki Haber Yükleniyor...