Avrupa’nın dev ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United, genç orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı. Bordo mavililer, sezon başında Bastia’dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Christ Inao Oulai için beklentisi en az 40 milyon avro.

Trabzonspor’un sezon başında Bastia’dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Christ Inao Oulai, Avrupa devlerinin yakın takibinde. Fatih Tekke’nin ısrarla alınması yönünde rapor verip sonrasında da “Yakında göreceksiniz” mesajı verdiği Oulai, ligin kilit oyuncularından biri oldu. Genç yetenek Fildişi Sahili Millî Takımı’na da çağrıldı. Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösteren 19 yaşındaki isim Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına girdi.

TOK SATICI ROLÜNDE

Avrupa kaynaklı haberlere göre Trabzonspor’un geleceği yatırım olarak gördüğü genç yetenekten beklentisi en az 40 milyon avro. 2030’a kadar mukavelesi olan oyuncu konusunda bordo mavili yönetim ‘tok satıcı’ rolünde. Karadeniz ekibinin kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ismin Afrika Kupası’nda da vitrin yapıp takipçi (kulüp bazında) havuzunu genişleteceği ifade ediliyor. Oulai’nin de kariyer planlamasında Trabzonspor’u Avrupa’ya geçişte önemli bir merkez olarak gördüğü biliniyor.

Christ Inao Oulai

AUGUSTO HİKÂYESİ…

Trabzonspor’un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, çocukluk yıllarında oyun konsolunda sürekli bordo mavili kulüpten teklif aldığını ve kendisinin de kabul ettiğini belirterek “Şimdi o takımda oynuyorum. Mücadele benim oyun karakterim. Bu taraftarı ve şehri temsil önemli. Fatih Tekke ile çalışmak büyük şans” dedi.

