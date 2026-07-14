Fransa-İspanya maçı Dünya Kupası tarihinin en pahalı randevusu. Yıldızlarla dolu iki takımın kadro değeri dudak uçuklatacak cinsten. Fransa’nın güncel piyasa değeri 1,52 milyar avro, İspanya’nın ise 1,22 milyar avro. Dev maçın en çarpıcı tarafı ise her iki takımda da turnuvanın en pahalı beş oyuncusundan dördünün yer alması.

2026 Dünya Kupası’nın yarı finalinde bu gece Avrupa’nın devleri Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Fransa son Dünya Kupası finalisti, İspanya ise son Avrupa şampiyonu… İki takımın kadro değerleri ise dudak uçuklatacak cinsten. Verilere göre Fransa’nın güncel piyasa değeri 1,52 milyar avro. İspanya’nın ise 1,22 milyar avro. Her iki takım toplamda 2,74 milyar avroluk bir değere sahip. Dikkati çekici olan, her iki takımda da turnuvanın en pahalı beş oyuncusundan dördünün yer alması. Bunlar arasında 200 milyon avroluk 18 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Lamine Yamal ve 180 milyon avro değerindeki Fransız forvet Kylian Mbappe yer alıyor.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Michael Olise (Fransa) ve Pedri Gonzalez (İspanya) ise her biri 150 milyon avro değerinde. Bu dört oyuncu, Erling Haaland (Norveç, 200 milyon avro) ile birlikte en değerli beş oyuncu arasında yer alıyor. “En pahalı” oyuncuların yanı sıra, İspanya ile Fransa arasındaki karşılaşmada değeri 100 milyon avro veya daha fazla olan 7 oyuncu ve değeri 50 milyon avro veya daha fazla olan 22 oyuncu daha yer alıyor. Bu gece 22.00’de oynanacak İspanya-Fransa maçı, toplam 2,74 milyar avro değeriyle Dünya Kupası tarihinin en pahalı yarı finali olma özelliğini taşıyor. Dallas Stadyumu’nda oynanacak yarı final karşılaşmasını El Salvadorlu İvan Barton yönetecek.

Lamine Yamal - Kylian Mbappe

MBAPPE Mİ, YAMAL MI?

Yarı final mücadelesi, sadece iki futbol devini değil, son dönemin en çok konuşulan yıldızları Kylian Mbappe ile Lamine Yamal’ı da yeniden karşı karşıya getirecek. Yamal hem kulüp hem de millî takım formasıyla Mbappe’ye karşı çıktığı 10 karşılaşmanın 8’ini kazandı. Ayrıca iki yıldızın son millî takım randevusunda da İspanya, Fransa’yı

5-4 yenmeyi başarmıştı.Mbappe, bu turnuvada attığı 8 golle, krallık yarışında

Messi ile birlikte zirvede yer alıyor.

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