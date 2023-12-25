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    Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu! Gervonta Davis, artık maçlara yeni bir kimlikle çıkacak

    Dünyaca ünlü boksör Gervonta Davis, şehadet getirerek Müslüman oldu. Ünlü sporcunun yeni bir yaşantıya geçtiği o anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Profesyonel boksör Gervonta Davis, kameralar önünde şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıkladı.

    ABD'li sporcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    X hesabından paylaşım yapan Müslüman boksörler Davis'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

    Öte yandan ünlü sporcunun hayranları da sosyal medyadan paylaşım yaparak Davis'e yeni hayatı için birçok mesaj attı.

     Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu! Gervonta Davis, artık maçlara yeni bir kimlikle çıkacak

    DAVİS'E MESAJ YAĞMURU: İSLAM SİZİ HOŞ KARŞILIYOR

    "İslam sizi hoş karşılıyor Bay Davis"

    "Allah onu kötülüklerden korusun ve onu bu hayatın ve ahiretin ona sunabileceği en iyiye yönlendirsin. Amin."

    "Devin olmayı o kadar çok istiyor ki""Vay be ne güzel bir sürpriz Elhamdulillah"

    "Boksla ilgilendiğim bir dönemde favori boksörümdü. Allah onun hidayetini artırsın"

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Boks
    Haberler > Spor > Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu! Gervonta Davis, artık maçlara yeni bir kimlikle çıkacak
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