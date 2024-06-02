Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşti! Real Madrid efsane ismi kadrosuna kattı

PSG'den ayrılan Kylian Mbappe yeni sezonda Real Madrid forması giyecek. Dünya yıldızının kazanacağı yıllık ücret futbol tarihine geçecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, yaz transfer döneminde damga vuracak anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol devi, Kylian Mbappe ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fransız milli oyuncunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

MBAPPE REAL MADRID'DE

Yeni bir maceraya yelken açan Mbappe, EURO 2024 sonrası yeni takımına katılacak.

Resmi olmayan açıklamalara göre 25 yaşındaki oyuncunun yıllık 100 milyon euro yakın gelir elde edeceği ve sözleşmesinde bonus maddelerinin olacağı belirtildi.

Mbappe'nin yıllık ücreti dünya futbolunun görülmemiş bir rekor olarak duyuruldu.