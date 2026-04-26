Dursun Özbek, “Üç senedir kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır ve FIFA kokardı olmayan tartışmalı bir hakemin (Yasin Kol) maça atanması bunun bir örneği. Sinir uçlarımızla oynuyorlar” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Derbi öncesinde G.Saray’da dün mali genel kurul vardı. Başkan Dursun Özbek kulübün geldiği noktayı anlatırken bazı mihrakların yükselişlerinden rahatsız olduklarını açıkladı. Özbek “FIFA kokardı olmayan (Yasin Kol), sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atanmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır” dedi.

KALICI BAŞARILARA...

Özbek devamında “Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey. Son 3 senedeki şampiyonluk dönemini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Galatasaray (futbolda özellikle) bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, bu yükselişten rahatsız. Kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü de hedef haline getirmektedir” diye konuştu.

Özbek ayrıca Avrupa’da uzun süre uzak kaldıkları hedefleri yeniden yakaladıklarını ve bu seviyelerde kalıcı olmaya çalışacaklarını ifade etti. Özbek ayrıca kupa kazanan voleybolcuları ve final oynayan kadın basketbolcuları kutladı.

