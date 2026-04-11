Beşiktaş Basketbol Başantrenörü Dusan Alimpijevic’in oğlu Sergei Alimpijevic, futbol akademisinde mart ayının kaptanı seçildi. Hasta olmasına rağmen antrenmana gelerek “Kaptanım, takımın yanında olmalıyım” diyen genç oyuncu, örnek davranışıyla takdir topladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic’in oğlu Sergei Alimpijevic, futbol akademisinde gösterdiği performansla mart ayının kaptanı seçildi.

"KAPTANIM, TAKIMIN YANINDA OLMALIYIM"

İlke Cancanoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, akademide kaptanlık seçiminin; antrenman devamlılığı, antrenman düzenine uyum ve sahadaki performansa göre belirlendiği ifade edildi. Cancanoğlu, antrenman sırasında Sergei’nin kenarda beklediğini ve çalışmaya katılmadığını fark ettiğini belirtti. Durumun sorulması üzerine genç oyuncunun hasta olduğu öğrenildi.

Sergei Alimpijevic

Buna rağmen antrenmana geldiği belirtilen Sergei’nin, neden sahada olduğu sorusuna “Kaptanım, takımın yanında olmalıyım” cevabını verdiği aktarıldı.

