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    Emre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Adana Demirspor'da süren yaprak dökümüne Emre Akbaba'nın da dahil olacağı konuşuluyor. Mavi-şimşeklerin kulüp başkanı Murat Sancak, milli oyuncuyla ilgilenen 3 takımı itiraf etti.

    Emre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi...
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba için 3 takım sıraya girdi.

    X(Twitter) platformunda konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un Akbaba'ya talip olduğunu açıkladı.

    Bakasetas'ı 1 milyon Euro bedelle Panathinaikos'a satan Trabzonspor'un Emre Akbaba ile ilgilenen en ciddi takım olduğu belirtildi.

    Ayrıca transferin gözdesi Yusuf Sarı ve M'Baye Niang'a talipler olduğunu belirten Sancak, "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

    Yeniden İtalya'ya gideceği öne sürülen Mario Balotelli'nin takımda kalacağını söyleyen Sancak, "Oyuncu isterse gider" dedi.

    Emre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi...

    ADANA DEMİRSPOR BUGÜN BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

    Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

    Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emre AkbabaAdana Demirspor
    Haberler > Spor > Emre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi...
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