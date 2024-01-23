Emre Akbaba Süper Lig devine transfer oluyor! İmza an meselesi...

23 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:16

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Emre Akbaba için 3 takım sıraya girdi.

X(Twitter) platformunda konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un Akbaba'ya talip olduğunu açıkladı.

Bakasetas'ı 1 milyon Euro bedelle Panathinaikos'a satan Trabzonspor'un Emre Akbaba ile ilgilenen en ciddi takım olduğu belirtildi.

Ayrıca transferin gözdesi Yusuf Sarı ve M'Baye Niang'a talipler olduğunu belirten Sancak, "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Yeniden İtalya'ya gideceği öne sürülen Mario Balotelli'nin takımda kalacağını söyleyen Sancak, "Oyuncu isterse gider" dedi.

ADANA DEMİRSPOR BUGÜN BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.