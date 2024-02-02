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    • Enes Ünal Premier Lig'e transfer oluyor! 20 milyon euro ödenecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Enes Ünal Premier Lig&#039;e transfer oluyor! 20 milyon euro ödenecek
    Enes Ünal, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Premier Lig ekibi Bournemouth'un milli futbolcu Enes Ünal ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İngiliz ekibinin Türk golcü için bonuslarla beraber 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

    İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal'ın kariyerini İngiltere'de sürdüreceği öğrenildi.

    İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un Türk golcüyle anlaştığı ve transferi kısa sürede bitireceği belirtildi.

    Sky Sports'un haberine göre, iki kulüp arasında maddi anlaşmanın sağlandığı ve sıranın Enes'in sağlık kontrolüyle sözleşme görüşmelerine geldiği aktarıldı.

    Bournemouth'un Enes Ünal transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

    Getafe'nin 4 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro kazanacağı konuşuluyor.

    Enes Ünal Premier Lig'e transfer oluyor! 20 milyon euro ödenecek

    BURSA'DAN MANCHESTER CITY'E GİTMİŞTİ

    2015 yılında, 18 yaşındayken Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal, kiralık geçirdiği dönemlerin ardından 14 milyon Euro'ya Villarreal'e gitmişti.

    26 yaşındaki forvet, 2020'de 9 milyon Euro bedelle Getafe'ye imza attı.

    32 kez milli formayı giyen Enes Ünal, Getafe'de çıktığı 109 maçta 36 gol atıp 10 asist yaptı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Enes Ünal
    Haberler > Spor > Enes Ünal Premier Lig'e transfer oluyor! 20 milyon euro ödenecek
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