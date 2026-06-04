Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 82-76 yendi. Hakem kararlarına tepki gösteren konuk takımın başantrenörü Ergin Ataman, "televizyon dizisi" benzetmesiyle gündem oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmanda 82-76 mağlup oldukları Olympiakos karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SANKİ TELEVİZYON DİZİSİ"

60 yaşındaki koç, "Türkiye’de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman, Yunanistan Ligi final serisini televizyon dizisine benzetti.

"SKOR 82-76 DEĞİL, 29-5"

Hakem yönetimini eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. 'Ataman, Avrupa’nın en kötü koçu', siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası