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Ergin Ataman'dan veda sinyali! Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti

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Ergin Ataman&#039;dan veda sinyali! Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv&#039;e kaybetti

Spor Haberleri

Yunanistan basketbolunun köklü takımlarından Panathinaikos'ta görev yapan Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'e karşı alınan mağlubiyet sonrası ayrılık mesajı verdi.

Panathinaikos, THY Euroleague play-off ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 87-91 kaybetti.

Kendi sahasında sürpriz bir yenilgi alan Yunan ekibinde Ergin Ataman'ın sözleri geceye damga vurdu.

Ergin Ataman'dan veda sinyali! Panathinaikos evinde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti - 1. Resim

PANATHİNAKOS KAYBETTİ, ERGİN ATAMAN VEDA MESAJI VERDİ

Zorlu mücadeleyi değerlendiren Ataman, "Final Four'a kalacağız. Buradaki herkese söylüyorum. Final Four'a kalacağımızın sözünü veriyorum. Eğer kalamazsak gelecek sene burada olmayacağım." dedi.

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv eşleşmesinin ikinci maçı 25 Nisan Perşembe günü yine OAKA Arena'da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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