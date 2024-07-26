Ersun Yanal'lı Amedspor, Assombalonga'yı kadrosuna kattı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Britt Assombalobga, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'a transfer oldu
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Amedspor, aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu.
Diyarbakır ekibi, aha önce Adana Demirspor ve Antalyaspor formalarını terleten Britt Assombalonga'yı renklerine bağladı.
Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ı getiren Amedspor, dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçen sezon Antalyaspor ile 26 maça çıkan Demokratik Kongolu yıldız, 6 gol kaydetti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor