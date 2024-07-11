EURO 2024 finalinin hakemi açıklandı! İspanya - İngiltere maçı ne zaman?
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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İspanya ile İngiltere arasında Berlin'de oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalacak hakem belli oldu.
Almanya ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, Berlin'de kozlarını paylaşacak.
UEFA, zorlu maçta düdük çalacak hakemi belirledi.
Fransız hakem, François Letexier, 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak mücadeleyi yönetecek.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor