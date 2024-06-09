EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Can Uzun'dan Montella'ya sitem: Anlayamıyorum

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu! Hangi takımı tuttukları ortaya çıktı

Kenan Yıldız ve Can Uzun'un çocukken çektirdiği fotoğraflar gündem oldu! Hangi takımı tuttukları ortaya çıktı

Yeni sezonda Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un formasını giyecek olan Can Uzun, EURO 2024 kadrosundan çıkarılınca hayal kırıklığına uğradı. Genç yıldızın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

Sezonu Bundesliga 2 ekiplerinden Nürberg'de tamamlayan Can Uzun, A Milli Takım'ın EURO 2024 için açıkladığı son kadrodan çıkarılmıştı.

Yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaşan 18 yaşındaki oyuncu,"Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim." ifadelerini kullandı.

CAN UZUN'UN AÇIKLAMASI

"Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim.

Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olmamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım.

Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum.

Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu, benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye."