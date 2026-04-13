Beşiktaş GAİN'in Sırp Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT EuroCup 2025/26 Sezonu Yılın Koçu Ödülü'nün sahibi oldu.

İKİNCİ KEZ EUROCUP'TA YILIN KOÇU OLDU

Bu ödüle kariyerinde ikinci kez layık görülen Alimpijevic, EuroCup tarihinde Aito Garcia Reneses (2015, 2019) ve Pedro Martinez (2017, 2025) ile birlikte kariyerinde iki kez EuroCup'ta Yılın Koçu seçilme başarısı gösteren üç isimden biri oldu. Alimpijevic'in ilk sırayı aldığı oylamada BKT EuroCup Final Serisi'ndeki Beşiktaş'ın rakibi Cosea JL Bourg-en-Bresse'in başantrenörü Frederic Fauthoux ikinci, Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can ise üçüncü sırada yer aldı.

LİGİN EN SKORER ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Bu sezon BKT EuroCup'ın normal sezon etabında çıktığı 18 maçın 13'ünden galibiyetle ayrılan Beşiktaş GAİN, çeyrek final ve yarı finalde oynadığı üç maçı da kazanarak 16-5'lik sezon derecesiyle finale taşıyan Alimpijevic'in teknik idaresindeki Beşiktaş GAİN, normal sezonda 92.5 sayı ortalamasıyla ligin en skorer üçüncü takımı oldu. İki sayılık atışlarda %58.4'lük bir yüzdeyle ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden elde ettiği %39.4'lük isabet oranıyla da bu kategoride ikinci sırayı aldı. Maç başına 21.8 asist ortalamasıyla en çok asist yapan üçüncü takım olan Beşiktaş GAİN'de sekiz oyuncu, 7 ve üzeri sayı ortalamasıyla oynadı.

