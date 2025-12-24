SPOR SERVİSİ
Eyüpspor ayrılığı açıkladı: Teşekkürler Svit Seslar
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da 32 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı.
Özetle
Kaydet
Spor 3 saat önce
Eyüpspor Kulübü, Svit Seslar ile yolların ayrıldığını duyurdu.
- Kulüp, Seslar'ın iki sezon boyunca verdiği mücadele ve performansından dolayı Slovenyalı futbolcuyateşekkür etti.
Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 punala 17'nci sırada tamamlayan Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR