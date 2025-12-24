Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da 32 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 punala 17'nci sırada tamamlayan Eyüpspor, 23 yaşındaki Slovenyalı futbolcu Svit Seslar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'deki performansı için Svit Sešlar'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

