F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Mercedes pilotu George Russell, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak.
Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.
52 turluk yarış, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı