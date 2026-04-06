Trabzonspor’un başarısında en büyük pay hocanın. Neden mi? Transfer bütçesi kısıtlı, kadro kısıtlı, neredeyse hamle oyuncusu yok ama eldekilerle lider G.Saray’a diz çöktürdü... Geçen yıl deplasman galibiyeti olmayan takımı şampiyonluk potasına soktu.

Bir teknik adamın takıma katkısı tartışılır. Yüzde 20 diyen de vardır, yüzde 50 diyen de. Ancak Trabzonspor’un şu anki durumu düşünüldüğünde bu oranı 80’lerle ifade etmek abartı olmaz. Neden mi? Bordo mavililer şampiyonluğu sonrası çok teknik adam değiştirdi. Hele ki son Şenol Güneş döneminde deplasmanda galibiyet alamayan bir takım vardı. Göreve getirilen Fatih Tekke ilk maçına deplasmanda çıkıp galip gelirken kimse kısa sürede Trabzonspor’un üzerindeki ölü toprağını atacağını düşünmüyordu.

EKSİKLERE RAĞMEN...

Yönetim dengeyi bozmamak adına transferde ince bir politika izlerken Fatih Tekke eldeki imkânları çok iyi değerlendirdi. Âdeta tesislerde yatıp kalkan ve camianın beklentilerini çok iyi bilen Tekke hayal satmaktan çok kulübün kendi gerçekleriyle ilgilendi ona göre söylemler kullandı. “Şampiyonluk” kelimesini asla kullanmadı ve adım adım gitmeyi tercih etti. İşte son G.Saray maçında takımın en etkin ismi Oulai cezalı ve Muçi sakat olmasına rağmen 37’lik Nwakaeme ile sonuç almaya çalıştı. Ve başardı da.

Fatih Tekke

KISA SÜREDE BÜYÜK KATKI

Trabzonspor ara transfer döneminde 5.5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu'yu kısa sürede çok katkı verdi. Bordo mavili takımdaki performansıyla Nijerya Millî Takımı’na da çağrılan 22 yaşındaki stoper 11 Süper Lig maçında görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti. 2030’a kadar mukavelesi olan oyuncudan maddi anlamda beklenti büyük.

