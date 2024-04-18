Fatih Terim Fenerbahçeli o isme gözünü dikti! Terim çok istedi imzalar atıldı bile

Sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim zaman zaman Yunan basını tarafından eleştirilse de, gelecek sezonda da Yunanistan'da kalmaya kararlı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Terim, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı istiyor.

Sezon başında Panathinaikos'un başına getirilen Fatih Terim ilk olarak stoper hattına takviye yapmış Vitor Hugo ve Samet Akaydın'ı, satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta sıkıntı yaşayan Akaydın, Terim'in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

İMZALAR ATILDI BİLE

Özellikle şampiyonluk turundaki performansı göz dolduran Samet Akaydın, kariyerine Yunanistan'da devam edebilir. Sportime'ın haberine göre Terim; Akaydın'ın takımda kalması için yönetime raporunu sundu ve oyuncudan da sözlü onayladı. Yönetime yaptığı açıklamada Akaydın'ı takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğünü belirtti.

Pana, Terim'in raporuna göre hareket ettiği takdirde, 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek için Fenerbahçe ile masaya oturacak.