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Yerine Fernando Santos'un geleceği iddia edilmişti! Fatih Terim'in Panathinaikos'taki geleceği belli oldu

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Spor Haberleri

Sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen ve Yunan basınında sık sık eleştirilere maruz kalan Fatih Terim'in, takımı bırakacağı ve yerine Beşiktaş'tan ayrılan Fernando Santos'un getirileceği iddia ediliyordu. Dedikoduların ardından Terim'in, Pana'daki geleceği belli oldu.

Uzun bir süre herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim bu sezon sürpriz bir şekilde Panathinaikos'un başına geçmişti. Yunan basınında manşetleri süsleyen Terim hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Pana'nın sezon sonunda Fatih Terim'le vedalaşıp yerine Beşiktaş'tan ayrılan Fernando Santos'u getirmek istediği haberi kısa sürede yayılmıştı. Bu yaşananların ardından Terim'in, Yunanistan'daki akıbeti belli oldu. 

Yerine Fernando Santos'un geleceği iddia edilmişti! Fatih Terim'in Panathinaikos'taki geleceği belli oldu - 1. Resim

Sporx'te yer alan habere göre Terim; gelecek sezonda da Yunan ekibinin başında kalacak. Tecrübeli teknik adam gelecek sezon planlaması için Başkan Giannis Alafouzos ile bir araya geldi. Terim'in, bu sezon sonuç ne olursa olsun Pana ile gelecek sezon devam edeceği açıklandı.

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