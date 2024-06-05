Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında transfer çalışmaları hakkında konuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun astronomik bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini söyleyen Koç, transfer edilecek oyunların da belli olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Canlı yayında transfer çalışmaları hakkında konuşan Koç, Avrupa devlerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun fiyatını da açıkladı.

ALİ KOÇ FERDİ KADIOĞLU'NUN FİYATINI AÇIKLADI

Sezon ortasında birçok takımın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, henüz resmi teklifin yapılmadığını belirtti.

Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'de tutmak için yönetim olarak hazırlık yaptıklarını ifade eden Koç, ""Ferdi, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncu. Müthiş bir istikrarı var. Benim ilk yurt dışı transferim. 10 numara diye transfer ettik, şu anda sol bekte. Hem sahada hem saha dışında ondan çok memnunuz. Müthiş bir çocuk. Tertemiz bir çocuk. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Genç yıldızın ancak astronomik rakamlara satılabileceğini belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sezon ortasında çok ilgilenen takım vardı. Henüz gelen bir teklif yok. Ama şu anda geldiğimiz noktada, varmak istediğimiz noktada önümüzdeki sezon bizde kalması şart. 35-40 milyon olağanüstü bir şey gelirse, konuşuruz. Ama Ferdi bizde çok mutlu." şeklinde konuştu.

"MOURINHO VAR DİYE GELECEKLER VE GİTMEYECEKLER OLACAK"

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Koç, "Mourinho ismi oyuncularda heyecan yaşattı. Belki Mourinho isminden dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edeceğiz. Belki gitmek isteyen oyuncular gitmeyecek. Ferdi'nin yüzde yüz Fenerbahçe'de kalması için pozisyonumuzu aldık yönetim olarak. Ama dediğim gibi olağanüstü bir şey gelirse onu konuşmak zorundayız. Ama Ferdi, seve seve Fenerbahçe'de bir sezon daha oynar." ifadeleriyle konuşmasına devam etti.