EuroLeague’de normal sezon heyecanı, bu akşam oynanan beş maçla birlikte resmen son buldu. Normal sezonu dördüncü sırada bitiren Fenerbahçe Beko’nun play-off turundaki rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ZALGİRİS

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, play-off’ta Litvanya’nın Zalgiris takımıyla kozlarını paylaşacak. Normal sezondaki son maçında Paris’i yenen ve AS Monaco’nun da deplasmanda Hapoel’e yenilmesiyle beşinci sıraya yükselen Litvanya ekibi, bu sezon oynanan iki maçta da temsilcimizi mağlup etmişti.

Serinin ilk iki maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, Fenerbahçe’nin en sahipliğinde oynanacak. Zalgiris ise maçlarını Kaunas’ta, Zalgirio Arena’da oynuyor.

