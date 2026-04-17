Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona'yı 76-59 mağlup etti ve EuroLeague Women'da finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Final Six yarı final maçında Spar Girona ile karşılaştı.

Principe Felipe Salonu’nda oynanan mücadeleyi 76-59'luk skorla kazanan sarı lacivertliler, adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, TSİ 21.30'da oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının galibi olacak. Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Birinci çeyreğin ilk 3 dakikasında taraflar hücum etmekte zorlandı. 5. dakikada Fenerbahçe Opet, Stewart'ın basketiyle öne geçti: 5-4. Karşılıklı sayılarla süren bölümde sarı-lacivertliler, pota altında rakibini durdurmakta güçlük çekti. Son bölümde 8 sayılık seri yakalayan İspanyol ekibi, ilk periyodu 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Meesseman'ın sayısıyla başladı. 13. dakikada Rupert'in basketiyle Fenerbahçe Opet'in farkı 1 sayıya indirmesinin ardından Spar Girona, molaya gitti. Moladan etkili dönen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertli takım, yakaladığı 14 sayılık seriyle mücadelenin 16. dakikasına 26-17 önde girdi. Karşılıklı basketlere süren son bölümde Meesseman ve Rupert ile oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Fenerbahçe Opet - Spar Girona

Spar Girona, ikinci yarıya 5 sayılık seriyle başladı. Rakibine Allemand ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, Spar Girona'nın arka arkaya boş hücumlarını iyi değerlendirerek Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle 26. dakikayı 47-38 önde geçti. Savunma ve hücumda etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü periyodu 54-40 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Opet, son çeyreğe Williams ile etkili başladı. 33. dakikada Sevgi Uzun'un üç sayılık atışının ardından İspanyol temsilcisi, mola aldı. 35. dakikada sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı: 70-50. Ardından Holm ve Lopez ile 7 sayılık seri yakalayan Spar Girona, durumu 70-57'ye getirdi. Fenerbahçe Opet, maçtan 76-59 galip ayrılarak tarihinde 7. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet - Spar Girona

FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLCULUĞU

Sarı lacivertliler, 2025-26 EuroLeague Women sezonunda oynadığı 12 maçta aldığı 11 galibiyetle adını Play-In etabına yazdırdı. Play-In serisinde karşılaştığı Spar Girona’yı 87-69 ve 65-58’lik skorlarla geçen Fenerbahçe, organizasyona doğrudan yarı final maçlarından katılma hakkı kazandı. Çeyrek final maçlarında Reyer Venezia’yı 70-64’lük skorla mağlup eden Spar Girona, Fenerbahçe Opet’in yarı finaldeki rakibi oldu.

