Fenerbahçe finalde zafer kazanmak istiyor! Gaza basacak, kupayı alacak

28 Aralık 2023 06:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 06:28

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Süper Kupa’ya odaklanan Fenerbahçe, bu sefer Galatasaray’ı elinden kaçırmamakta kararlı. Ligdeki buluşmanın üzerinden defalarca geçerek eksikleri tespit eden teknik direktör İsmail Kartal, kupada zaferi getirecek hamleleri planladı. Fred’in gelişiyle eli güçlenen Kartal, hücum ve savunma geçişlerinde kritik rol oynayan sambacıyla oyun temposunu yükselterek sonuca gitmeyi hedefliyor. Topun hızını artırmak isteyen Kartal, baskıyı da Muslera üzerinden başlatarak rakibe nefes aldırmadan sonuca gitme arzusunda.

ZAFER PRİMİ 20 MİLYON LİRA

İsmail Kartal gibi oyuncular ve yönetim de dersini çalışmış durumda. Samandıra’yı ziyaret eden Başkan Ali Koç oyuncularından kupayı isterken 20 milyon lira prim vaadinde bulundu. Edin Dzeko ve Dusan Tadic de takım arkadaşlarıyla motivasyon toplantısı yaptı. Lig maçında yaşananlara vurgu yapan Edin Dzeko, “Bu sefer herkes kimin daha iyi takım olduğunu görecek” derken, Tadic de, “Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz” ifadesinde bulundu. Sarı lacivertli oyuncular birbirlerine zafer için söz verdi.

Son maçlarda düşüş yaşayan Dusan Tadic’le özel olarak görüşen İsmail Kartal, 29 maçta 19 gollük (11 gol, 8 asist) katkı sağlayan yıldızından Süper Kupa’da patlama istedi.