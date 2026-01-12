Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig final maçının simgesi haline gelen yağmurlukları satışa çıkardı.

19.'su düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi olmuştu.

Sarı lacivertliler; 2007, 2009 ve 2014 yıllarının ardından dördüncü kez bu başarıyı yakaladı. Sarı kırmızılı ekip ise bu mağlubiyetle yedi şampiyonlukta kaldı. Sarı-lacivertli ekibin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarının oylarıyla maçın oyuncusu seçilmişti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARIN YAĞMURLUĞU GÜNDEM OLDU

Olimpiyat Stadyumu’nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada tribünlerdeki yağmurluklar da gündem oldu. Galatasaray taraftarlarına dağıtılan yağmurlukların kalitesine yönelik eleştiriler üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek özür dileyerek, yaşananların Galatasaray’a yakışmadığını ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe gündem olan yağmurluklarını satışa çıkardı! İşte fiyatı

Fenerbahçe’nin taraftarlarına dağıttığı sarı-lacivert yağmurluklar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Maçta oluşan koreografinin simgelerinden biri haline gelen yağmurlukların “hatıra ürünü” olarak satılması yönünde talep oluştu.

Fenerbahçe, Süper Kupa'ya damga vuran yağmurlukları 250 TL'den satışa çıkardı.

FENERBAHÇE YAĞMURLUKLARI SATIŞA ÇIKARDI

Taraftarların isteğini dikkate alan Fenerbahçe Kulübü, yağmurlukları Fenerium mağazalarında satışa sundu. Süper Kupa finaliyle özdeşleşen sarı-lacivert yağmurluklar 249 TL’den raflardaki yerini aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası